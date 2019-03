Wegen Messerattacken: Britische Supermarktkette stoppt Verkauf von Küchenmessern

Die britische Supermarktkette Asda hat erklärt, ab Ende April Küchenmesser aus Einzelhandel aus dem Sortiment zu nehmen. Der Grund dafür sei die Welle von Messerattacken, die derzeit in Großbritannien herrscht. Die Täter seien vorwiegend junge Menschen. Es ist zwar illegal, Klingen an Minderjährige zu verkaufen. Diese tödlichen Waffen zählen aber zu den meistgekauften Waren in britischen Geschäften.