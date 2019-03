Angeklagte in Prozess wegen Kim-Attentats überraschend frei

Quelle: AFP Angeklagte in Prozess wegen Kim-Attentats überraschend frei

Zwei Jahre nach dem Mord am Halbbruder von Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un ist eine der beiden angeklagten Frauen überraschend freigelassen worden. Ein Gericht in Malaysia entschied am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren gegen die 27-jährige Indonesierin Siti Aisyah eingestellt wird. Gründe wurden nach einem Bericht von Malaysias staatlicher Nachrichtenagentur Bernama zunächst keine genannt.