Parlamentswahlen in Nordkorea

Quelle: Reuters © Korean Central News Agency (KCNA) Sitzung des nordkoreanischen Parlaments im Juni 2016

Am Sonntag wird in Nordkorea eine neue Oberste Volksversammlung gewählt. Die Wahlen gelten als Formsache, denn in jedem Wahlkreis tritt nur ein Kandidat an. Die Volksversammlung ist formell das höchste Staatsorgan, kommt aber nur wenige Male im Jahr zusammen.