Japan: Fähre kollidiert mit Meerestier – Über 80 Verletzte

Quelle: AFP Japan: Fähre kollidiert mit Meerestier – Über 80 Verletzte (Symbolbild)

Am Samstag sind in Japan mehr als 80 Passagiere einer Fähre verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 12:15 Uhr (Ortszeit) auf hoher See, als das Tragflügelboot auf dem Weg zur Insel Sado in der Präfektur Niigata war. An Bord befanden sich 121 Fahrgäste und vier Besatzungsmitglieder. Fünf Menschen erlitten ernsthafte Verletzungen. Nach Angaben der Küstenwache dürfte die Fähre mit einem großen Meerestier, vermutlich einem Wal, kollidiert sein.