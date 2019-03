116 Jahre alte Japanerin nun ältester Mensch der Welt

Die Japanerin Kane Tanaka ist nun offiziell der älteste Mensch der Welt. Bei einer Zeremonie in ihrem Seniorenheim erhielt die Frau am Samstag ein Zertifikat mit ihrem neuen Titel. Tanakas Familie und der Bürgermeister der japanischen Stadt Fukuoka nahmen an den Feierlichkeiten teil.