Quelle: www.globallookpress.com Suchaktion im Fall Rebecca geht auch am Samstag weiter

Die Suche im Fall der verschwundenen 15-jährigen Rebecca aus Berlin geht auch am Samstag weiter. Heute werde die Suche in einem weitläufigen Waldgebiet südöstlich von Berlin fortgesetzt, erklärte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Es sollen wieder Spürhunde zum Einsatz kommen. Bereits am Donnerstag und Freitag hatten Polizisten einen Wald bei Kummersdorf in Brandenburg bisher ohne Erfolg durchkämmt.