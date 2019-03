Venezuelas Regierung führt Stromausfall auf Cyberattacke zurück

Quelle: Reuters Venezuelas Regierung führt Stromausfall auf Cyberattacke zurück (Archivbild)

Der massive Stromausfall in Venezuela ist nach Angaben der Regierung von Staatschef Nicolás Maduro durch einen Cyberangriff ausgelöst worden. Wie der venezolanische Informationsminister Jorge Rodríguez am Freitag erklärte, habe die Attacke einem Regulierungsmodul des Wasserkraftwerks Guri gegolten. Am Freitagabend wurde die Elektrizitätsversorgung in einigen Regionen zwar wiederhergestellt, andere Landesteile blieben aber weiterhin ohne Strom.