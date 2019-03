Österreich kritisiert Einreiseverbot der Ukraine für ORF-Reporter

Quelle: Reuters Österreich kritisiert Einreiseverbot der Ukraine für ORF-Reporter (Archivbild)

Die österreichische Regierung hat ein Einreiseverbot der Ukraine für einen Reporter des Österreichischen Rundfunks (ORF) scharf kritisiert. Bundeskanzler Sebastian Kurz stellte sich am Freitag an die Seite seiner Außenministerin Karin Kneissl, die das Verbot als "in Europa inakzeptablen Akt der Zensur" bezeichnet hatte. "Der Bundeskanzler teilt die Meinung der Außenministerin in dieser Causa", hieß es am Freitag aus dem Bundeskanzleramt.