Angehörige der Opfer von Flug MH370 fordern neue Suche nach Flugzeug

Quelle: Reuters

Am fünften Jahrestag des Verschwindens von Flug MH370 der malaysischen Fluggesellschaft Malaysia Airlines haben Angehörige chinesischer Opfer eine Wiederaufnahme der Suche nach dem Flugzeug gefordert. Einige Dutzend versammelten sich am Freitag vor dem Außenministerium in Peking. Anschließend gingen die Demonstranten weiter zur malaysischen Botschaft.