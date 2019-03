Brasilien organisiert Expedition zu isoliertem Stamm

Quelle: Reuters (Symbolbild)

In Brasilien ist eine staatlich organisierte Expedition zu einem im äußersten Westen lebenden Stamm ohne Kontakt zur Außenwelt aufgebrochen. Ziel sei es, die Mitglieder des Volks der Korubo in dem ausgewiesenen indigenen Gebiet Vale do Javari an der Grenze zu Peru zu schützen, teilte die für indigene Völker zuständige Nationale Indio-Stiftung Funai am Donnerstag auf ihrer Webseite mit.