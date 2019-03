China warnt USA und Nordkorea vor extremen Forderungen

Quelle: Reuters China warnt USA und Nordkorea vor extremen Forderungen (Symbolbild)

Im Atomkonflikt zwischen Nordkorea und den USA hat Chinas Außenminister Wang Yi beide Seiten vor überzogenen Forderungen gewarnt. Zum Scheitern des Gipfels zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un vergangene Woche in Hanoi sagte Wang Yi am Freitag in Peking: "Alle Parteien müssen realistische Erwartungen haben, und niemand sollte die Latte anfangs zu hoch setzen oder einseitig unrealistische Forderungen stellen."