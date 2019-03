Donald Trumps Ex-Wahlkampfmanager Paul Manafort bekommt hohe Haftstrafe

Ein Gericht in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia hat dem früheren Wahlkampfmanager von Donald Trump, Paul Manafort, zu knapp vier Jahren Haft verurteilt. Das Gericht blieb mit der Strafe von 47 Monaten deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die eine Haftstrafe von bis zu 25 Jahren gefordert hatte. Der 69-Jährige war in dem Prozess bereits im vergangenen August von Geschworenen unter anderem wegen Steuerhinterziehung und Bankbetrugs schuldig gesprochen worden.

In einem weiteren Verfahren gegen Paul Manafort vor einem Gericht in Washington soll in der kommenden Woche ein Urteil gefällt werden. In diesem zweiten Prozess werden dem Mann im Zusammenhang mit seiner frühessren illegalen Lobbyarbeit für ukrainische Politiker Verschwörung und Behinderung der Justiz vorgeworfen. Auch in diesem Verfahren droht Paul Manafort Haft. Der 69-Jährige sitzt bereits seit Juni in Untersuchungshaft. (dpa)

