Passagier wegen Gebets für Absturz aus pakistanischem Flugzeug entfernt

Ein Mann ist aus einem Flugzeug, das aus Islamabad nach Dubai flog, entfernt worden, nachdem er Gott um eine Katastrophe gebeten hatte. Sofort nach dem Einsteigen begann der Mann namens Khalil für einen Flugzeugabsturz zu beten. Sein lautstarkes Gebet löste Panik bei anderen Fluggästen aus und beunruhigte die Besatzung.

Der Pilot verständigte das Sicherheitspersonal des Flughafens über den Vorfall und ließ den Passagier aus dem Flugzeug entfernen, meldete das örtliche Nachrichtenportal The News. Es gab zunächst keine Angaben über mögliche Motive für das Gebet des Mannes, das andere Menschen an Bord in Panik versetzte.

Mehr zum Thema - Nach "Allahu Akbar"-Ruf: Flugzeug muss wegen gewalttätigen Passagiers in Nizza zwischenlanden