Urteil im Prozess um vergiftete Pausenbrote: Lebenslang für versuchten Mord

Quelle: www.globallookpress.com Urteil im Prozess um vergiftete Pausenbrote: Lebenslang für versuchten Mord (Symbolbild)

Für versuchten Mord mit vergifteten Pausenbroten am Arbeitsplatz ist ein Mann aus Ostwestfalen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Bielefeld ordnete am Donnerstag darüber hinaus Sicherungsverwahrung für den 57-Jährigen an, da die Richter von einem Hang zu weiteren schweren Straftaten ausgehen.