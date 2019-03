Granatwerfer im Handgepäck: US-Bürger wollte Militärwaffe mit an Bord bringen

© Transportation Security Administration Granatwerfer im Handgepäck: US-Bürger wollte Waffe an Bord mitbringen

Ein Bürger aus dem US-Bundesstaat Florida hat versucht, einen Granatwerfer in seinem Handgepäck an Bord eines Flugzeuges zu bringen. Sein Plan scheiterte, als der Mann die Sicherheitskontrolle am Flughafen Lehigh Valley International in der Stadt Allentown nahe Philadelphia passieren wollte.