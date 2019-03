Frau imitiert erotische Szene aus "Fifty Shades of Grey" - Polizei rettet sie vor Ersticken

Quelle: www.globallookpress.com

Die spanische Polizei hat am Montag an einem Strand auf der Insel Teneriffa eine Frau gerettet, die beinahe erstickt wäre. Die Beamten tippten zunächst auf eine Entführung: Die Dame saß in einem Auto, ihre Hände waren mit Kabelbindern an das Steuer gefesselt, ihre Handgelenke wiesen ernsthafte Verletzungen auf und waren angeschwollen. Als ob das nicht genug wäre, konnte die Frau kaum atmen, weil ein Klebebandstreifen und zwei Kabelbinder ihren Hals zuschnürten.