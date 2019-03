US-Aufklärungsflugzeug vom russischen Jäger über Ostsee abgefangen (Video)

Quelle: Sputnik US-Aufklärungsflugzeug vom russischen Jäger über Ostsee abgefangen

Ein militärisches Aufklärungsflugzeug vom Typ Boeing RC-135 der US Air Force (USAF) wurde am Donnerstag über den neutralen Ostseegewässern gesichtet. Bei dem Versuch, sich der russischen Staatsgrenze zu nähern, wurde ein russischer Luftüberlegenheitsjäger des Typs Suchoi Su-27 in die Luft gebracht, um die Maschine abzufangen.