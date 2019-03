Kuh legt Bahnverkehr zwischen Kassel und Würzburg lahm

Quelle: Reuters Kuh legt Bahnverkehr zwischen Kassel und Würzburg lahm (Symbolbild)

Eine Kuh hat den ICE-Verkehr auf der Strecke zwischen Kassel und Würzburg lahmgelegt. Weil das ausgebüxte Tier in einen Tunnel der Schnellfahrstrecke lief, mussten die Züge zunächst auf Sicht fahren, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag sagte. Für rund anderthalb Stunden sei die Strecke am Mittwochabend dann komplett gesperrt worden.