Licht und Wasser gleich Feuer: Flasche verursacht Brand in Wohnung

Eine mit Wasser gefüllte Glasflasche hat in einem Wohnhaus in Russland einen Brand verursacht. Das Feuer brach an einem sonnigen Sonntag in Nabereschnyje Tschelny aus, als die Bewohner nicht in der Wohnung waren. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Da die Feuerwehr die Flammen rasch eindämmte, war der Sachschaden relativ gering.