Korruptionsskandal: Ex-Adidas-Manager in USA zu Haftstrafe verurteilt

Im US-Skandal um Bestechungsgeldzahlungen an College-Basketballer ist ein ehemaliger Manager des deutschen Sportartikelherstellers Adidas zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Der Mann, der laut Anklageschrift als Vorsitzender für Basketball-Marketing weltweit bei Adidas tätig war, muss für neun Monate ins Gefängnis, wie das zuständige New Yorker Gericht am Dienstag bestätigte.