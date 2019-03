Russisches Verteidigungsministerium: 300 frische Gräber bei syrischem Flüchtlingslager Rukban

Das russische Verteidigungsministerium hat anhand von Satellitenaufnahmen die Lebensbedingungen im berüchtigten syrischen Flüchtlingslager Rukban analysiert. Laut einer Mitteilung der Behörde ist es von einem Wall und einem Zaun abgeriegelt, sodass die "den USA unterstellten lokalen Milizen niemanden hinter diese Grenze freilassen". Außerdem legten die Satellitenbilder 300 frische Grabplätze am südlichen Rand des Lagers offen.

"Das Lager hat seinen ehemaligen Status praktisch schon längst eingebüßt und sich in ein Reservat verwandelt, in dem Geiseln mit Gewalt festgehalten werden", zitiert RIA Nowosti die Mitteilung. Das Verteidigungsministerium stellte ferner fest, dass die meisten Unterkünfte zum Wohnen ungeeignet sind und unterstrich das akute Problem der Lebensmittelversorgung und des Hygienemangels in dem Flüchtlingslager.

Кладбище с 300 новыми могилами снято спутником рядом с лагерем "Эр-Рукбан":https://t.co/cu00bkCsVw



Фото: © Минобороны РФ pic.twitter.com/97KsWZArmk — ТАСС (@tass_agency) 5 марта 2019 г.

