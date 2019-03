Radikalisierter Häftling greift in Frankreich Wächter an

Ein als Islamist bekannter Häftling hat in Frankreich zwei Aufseher mit einem Messer verletzt und sich anschließend in dem Gefängnis verschanzt. Das teilte das Pariser Justizministerium am Dienstag mit. Die beiden Verletzten schwebten nicht in Lebensgefahr.