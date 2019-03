Dienstkamel zeigt Hundestreue: Trampeltier verzichtet auf Essen nach Verlust seines Führers

In der Tierwelt können wohl nicht nur Hunde ihren Herren restlos ergeben sein. Das beweist ein rührender Fall, der in Indien passiert ist. Seit über einem Monat verzichtet ein Dienstkamel von einem Polizeirevier im Grenzdistrikt Kachchh im Westen des Landes auf Essen und Wasser, nachdem sein Führer gestorben ist.

Der stellvertretende Unterinspektor Shivraj Gadhvi patrouillierte regelmäßig auf seinem Dienstkamel die Grenze zu Pakistan. Auch am 24. Januar hatte er einen Einsatz in Pingleshwar. Gegen 9:30 Uhr wollte er morgens aufbrechen, fütterte das Kamel aber zuvor. Einige Sekunden später kollabierte der Polizist. Der 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus in Kothara eingeliefert. Da sein Zustand kritisch war, beschlossen die Ärzte, den Patienten in ein größeres Krankenhaus in Bhuj zu verlegen. Unterwegs verschlechterte sich sein Zustand weiterhin und der Polizist starb. Seine Leiche wurde mit allen polizeilichen Ehren eingeäschert.

Gujarat cop dies of heart attack, his depressed camel gives up foodhttps://t.co/tFfIOWgDAz via @TOIAhmedabadpic.twitter.com/Z666GZK8qx — Times of India (@timesofindia) March 4, 2019

Seit Shivraj Gadhvi auf dem Polizeirevier nicht mehr erscheint, nimmt sein Kamel keine Nahrung und kein Wasser mehr zu sich. Das Personal tut sein Bestes, damit sich das Dienstkamel von dem Tod seines Führers erholt.

