Trump verlängert Sanktionen gegen Russland wegen Lage in der Ukraine

Quelle: www.globallookpress.com

Der US-Präsident Donald Trump hat die Sanktionen, die im Jahr 2014 wegen der Lage in der Ukraine verhängt wurden, für ein weiteres Jahr verlängert. Damit werden sie ab dem 6. März noch ein Jahr lang gelten, hieß es in einem Schreiben des Weißen Hauses, das am Montag veröffentlicht wurde. Die Politik und das Vorgehen Russlands stellen eine außergewöhnliche und extraordinäre Gefahr für die nationale Sicherheit und die Außenpolitik der USA dar, hieß es weiter.