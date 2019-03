Türkischer Fußballspieler bringt Rasierklinge zum Spiel und verletzt Rivalen (Fotos, Video)

Ein türkischer Fußballspieler hat eine Klinge auf das Spielfeld mitgebracht und mehrere Spieler des Gegnerteams verletzt. Der Zwischenfall ereignete sich während des Treffens zwischen dem türkischen Unterligisten Amedspor, aus der mehrheitlich kurdischen Stadt Diyarbakir, und Sakaryaspor.

Ein Video, das im türkischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, zeigt den Spieler von Amedspor, Mansur Çalar, mit einer Rasierklinge in der Hand, während die beiden Mannschaften vor dem Beginn des Spiels auf dem Feld stehen. Nach den üblichen Handschlägen ging Çalar zu Ferhat Yazgan aus Sakaryaspor und streckte seine Hand von hinten in Richtung Yazgans Hals. Später veröffentlichte Yazgan auf seinem Instagram-Profil Bilder von Schnittwunden an seinem Hals. Es verbreiteten sich auch Fotos von anderen Spielern von Sakaryaspor mit ähnlichen Verletzungen.

Das Spiel endete mit 1 zu 1. Amedspor wies alle Anschuldigungen zurück und nannte sie "schmutzige Propaganda".

