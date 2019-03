Russin gratuliert Elon Musk zum erfolgreichen Start des Raumschiffs – er dankt ihr auf Russisch

Quelle: Reuters Russin gratuliert Elon Musk zum erfolgreichen Start des Raumschiffs – er dankt ihr auf Russisch

Eine russische Twitter-Nutzerin hatte dem Chef der Raumfahrtfirma SpaceX, Elon Musk, zu dem erfolgreichen Start eines unbemannten Raumschiffs, das zur Internationalen Weltraumstation fliegen soll, gratuliert. "Lassen Sie mich Ihnen versichern, dass alle Weltraumenthusiasten in Russland froh sind, wenn sie die Andockung der Raumkapsel an die ISS sehen. Wir gratulieren Ihnen und Ihrem Team", schrieb Katja Pawljutschenko in ihrem Profil.