USA trainieren erstmals mit modernster Flugabwehr in Israel

Das Europa-Kommando der US-Streitkräfte (Eucom) trainiert derzeit in Israel mit seinem modernsten Flugabwehrsystem Thaad - nach israelischen Angaben zum ersten Mal. «Die israelische Armee sieht diesen Einsatz als eine Möglichkeit, die Integration von hoch entwickelten amerikanischen Luftabwehrsystemen in die israelische Luftabwehr zu trainieren», teilte die Armee am Montag mit. Es handele sich um ein zeitlich begrenztes Manöver ohne Bezug zu einem besonderen aktuellen Vorfall.