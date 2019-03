Mali: Für tot erklärter Dschihadist zeichnet neues Video auf

Ein hochrangiger dschihadistischer Anführer der angeblich im vergangenen November in Mali von französischen Truppen getötet worden sein sollte, überlebte anscheinend den Angriff. Er erschien nun in einem neuen Propaganda-Video, in dem er die Streitkräfte Frankreichs und Malis auf den Arm nimmt. Der bislang für tot erklärte Amadou Koufa veröffentlichte im Netz ein 19 Minuten langes Video, in dem er mit einem rot gefärbten Bart und im weißen Turban zu sehen ist.