Helikopterabsturz in Kenia - Vier US-Amerikaner und Pilot tot

Quelle: AFP Blick auf den Turkana-See

Bei einem Helikopterabsturz in Kenia sind vier US-Amerikaner und ein örtlicher Pilot ums Leben gekommen. Der Hubschrauber war am Sonntagabend aus zunächst unbekannter Ursache bei einem Safari-Camp auf einer Insel im Turkana-See im Norden Kenias verunglückt, wie die Polizei am Montag erklärte. Die US-Botschaft in Nairobi bestätigte den Tod der vier Amerikaner und sprach den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus.