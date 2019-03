Pilot des verstorbenen Fußballers Sala hatte keine abgeschlossene Pilotenausbildung

Der 59-jährige Pilot der verunglückten Propellermaschine, die am 21. Januar beim Flug von Frankreich nach Wales über dem Ärmelkanal abstürzte, hatte keine abgeschlossene Ausbildung als kommerzieller Pilot. Laut The Telegraph hat David Ibbotson seinen Theoriekurs nie beendet und somit keine Fluglizenz für kommerzielle Flüge erhalten. Mit seiner privaten Fluglizenz durfte er ausschließlich in den USA und Großbritannien, jedoch nicht im EU-Luftraum fliegen.