ESC-Ticketverkauf wegen Unregelmäßigkeiten eingefroren

Der Ticketverkauf für den Eurovision Song Contest (ESC) in Tel Aviv ist wegen Unregelmäßigkeiten vorerst gestoppt worden. Kontrolleure hätten "Versuche von mehreren Parteien entdeckt, in den Verkaufsprozess einzugreifen", teilte der für die Übertragung zuständige Fernsehsender "Kann" am Sonntag mit. Hunderte für reguläre Zuschauer bestimmte Tickets seien zudem an internationale Medienmanager und Sportfunktionäre verkauft worden.