Quelle: Reuters Einwohner von Gdańsk wählen Nachfolger für ermordeten Bürgermeister

Etwa eineinhalb Monate nach dem Mord am Bürgermeister von Gdańsk, Pawel Adamowicz, hat in der nordpolnischen Stadt die Wahl seines Nachfolgers begonnen. Das Wahlergebnis sollte es nach Angaben der Wahlkommission am Montag geben.