Proteste in Montenegro: Demonstranten fordern Rücktritt der Regierung

Quelle: Reuters Proteste in Montenegro: Demonstranten fordern Rücktritt der Regierung

In der Nacht zum Sonntag haben tausende Einwohner von Montenegro gegen die Landesregierung protestiert. Die Kundgebung auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Podgorica fand bereits zum vierten Mal statt. Zu der Aktion hatte die Bürgerbewegung "Odupri se - 97 000" (auf Deutsch so gut wie „Wehre dich – 97.000“) aufgerufen.