Estland wählt Parlament

Quelle: Reuters Estland wählt Parlament

Estland wählt am Sonntag ein neues Parlament. In dem baltischen EU- und NATO-Land entscheiden knapp eine Million Wahlberechtigte über die 101 Sitze im Parlament in Tallinn. Bei der Wahl treten 10 Parteien und 1.099 Kandidaten an. Erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.