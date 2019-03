Juan Guaidó kündigt seine Rückkehr nach Venezuela an

Quelle: Reuters Juan Guaidó kündigt seine Rückkehr nach Venezuela an (Archivbild)

Der selbsternannte Interimspräsident Venezuelas, Juan Guaidó, hat bei seinem Besuch in Ecuador zu neuen Protesten in seiner Heimat aufgerufen und trotz einer drohenden Festnahme seine Rückkehr nach Venezuela angekündigt. Er werde nach seinem Besuch in Ecuador die Rückreise antreten, sagte der Politiker am Samstag bei einer Pressekonferenz mit Ecuadors Präsident Lenín Moreno in Salinas.