Nach Damm-Tragödie in Brasilien: Chef von Bergbaukonzern tritt zurück

Quelle: Reuters (Archivbild)

Nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien mit fast 200 Toten lässt der Chef des Betreiberkonzerns sein Amt bis auf Weiteres ruhen. Fábio Schvartsman und drei weitere Manager hätten dem Vorstand einen temporären Rücktritt von ihren Funktionen angeboten, teilte das Bergbauunternehmen Vale am Samstag (Ortszeit) mit.