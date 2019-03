Schönster Nebenjob der Welt: Süßwarenkonzern stellt Schoko-Verkoster ein

Ein US-amerikanischer Lebensmittelkonzern bietet allen Schoko-Liebhabern einen Traumjob an, der täglich Versuchung pur bietet. Die Dachgesellschaft Mondelēz International, der Marken wie Milka, Cadbury, Oreo und Toblerone gehören, sucht derzeit zwölf Schokoladeverkoster. Die erfolgreichen Kandidaten werden neue Schokoladewaren probieren und ihre Meinungen über die hergestellte Ware austauschen, bevor diese in den Regalen landen.

Die Voraussetzungen für den perfekten Kandidaten sind Leidenschaft für Süßigkeiten, sensible Geschmacksnerven, die Fähigkeit, ehrlich zu bewerten, eine festgelegte Terminologie für die Warenbeschreibung, Englischkenntnisse und die allgemeine Bereitschaft, neue Produkte zu verkosten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Wie The Insider berichtet, wird der Mitarbeiter mit 10,75 Pfund (etwa zwölf Euro) pro Stunde entlohnt. Der erfolgreiche Bewerber sollte sieben bis acht Stunden pro Woche Zeit haben und wird in Wokingham, Großbritannien arbeiten dürfen. Wer Lust auf den süßen Nebenverdienst hat, sollte allerdings mit Konkurrenz rechnen: Letztes Jahr habe Mondelēz für eine ähnliche Stelle 6.000 Bewerbungen aus aller Welt erhalten, schreibt die Zeitung.

