China verurteilt drohende Auslieferung von Huawei-Managerin an USA

Chinas Regierung verurteilte die Bereitschaft Kanadas, die dort festgehaltene Finanzchefin des chinesischen Telekom-Konzerns Huawei an die USA auszuliefern. Die Festnahme der Top-Managerin Meng Wanzhou Anfang Dezember sei "willkürlich" gewesen und stelle eine schwere Verletzung der Rechte chinesischer Bürger dar, kritisierte der Sprecher des Außenministeriums Lu Kang am Samstag in Peking. "Dies ist ein schwerwiegender politischer Vorfall."