Autoproduktion in Deutschland geht zurück

Quelle: Reuters Autoproduktion in Deutschland geht zurück (Symbolbild)

Die deutsche Autoindustrie erwartet in diesem Jahr einen deutlichen Rückgang der Inlandsproduktion. In den deutschen Werken dürfte die Produktion um rund fünf Prozent auf 4,8 Millionen Fahrzeuge sinken, teilte der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Samstag mit. Die Auslandsproduktion dagegen werde aller Voraussicht nach um drei Prozent auf 11,6 Millionen Autos zulegen.