Juan Guaidó ruft zu Kundgebungen gegen Nicolás Maduro an Karnevalstagen in Venezuela auf

Quelle: Reuters Juan Guaidó ruft zu Kundgebungen gegen Nicolás Maduro an Karnevalstagen in Venezuela auf

Der selbst ernannte Interimspräsident Venezuelas, Juan Guaidó, hat zu erneuten Protesten gegen die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro an den Karnevalstagen in der kommenden Woche aufgerufen. "Wir werden die Tradition des Karnevals in eine große Protestaktion umwandeln", sagte der oppositionelle Politiker am Freitagabend (Ortszeit) in Buenos Aires nach einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri.