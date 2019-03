Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva darf für Beerdigung seines Enkels aus Haft

Quelle: AFP © AFP PHOTO / INSTITUTO LULA /RICARDO STUCKER / HO Brasiliens Ex-Präsident Lula da Silva darf für Beerdigung seines Enkels aus Haft (Archivbild)

Der inhaftierte Ex-Präsident Brasiliens Luíz Inácio Lula da Silva darf für die Beerdigung seines Enkels das Gefängnis verlassen. Die Justiz hat am Freitagabend (Ortszeit) einem entsprechenden Antrag seiner Anwälte stattgegeben. Wie lange Lula Freigang haben wird, war zunächst nicht bekannt. Auch andere Details blieben aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie geheim. Der siebenjährige Enkel war Medienberichten zufolge am Freitag in São Paulo an einer Hirnhautentzündung gestorben.