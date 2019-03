Russland: Zug fährt durch Rauchwand eines Waldbrandes

Quelle: Sputnik Russland: Transsibirische Eisenbahn fährt durch Rauchwand und entkommt knapp Feuer (Archivbild)

Heftige Waldbrände, die derzeit im fernen Osten Russlands toben, nähern sich immer mehr der Eisenbahn. Ein Passagier hat n ein erschreckendes Video ins Netz gestellt, auf dem zu sehen ist, wie ein Zug der Transsibirischen Eisenbahn an den brennenden Wäldern vorbeifährt und eine Rauchwand buchstäblich durchbricht. An einer Stelle war die Rauchwolke so dicht, dass der Zug vollständig in den darin verschwand.