22 Stunden Dauererektion: Schotte spritzt sich "Barbie-Droge" und muss ins Krankenhaus

Quelle: www.globallookpress.com 22 Stunden Dauererektion: Schotte spritzt sich "Barbie-Droge" und muss ins Krankenhaus (Symbolbild: Sonnenbank in einem Sonnenstudio. Der Patient wünschte im Nachhinein, er wäre lieber gleich bei dieser geblieben)

Mit einer schmerzhaften und fast einen Tag anhaltenden Dauererektion ist ein 41-jähriger Schotte ins Krankenhaus eingeliefert worden. Er hatte über längere Zeit das Bräunungsmittel Melanotan injiziert, das eigentlich in Großbritannien wegen seiner wenig erforschten Nebenwirkungen illegal ist. Der Mann erwarb es jedoch auf ganz normalem Wege in einem Laden für Bodybuilding-Bedarf, schrieb Daily Mail am Montag.