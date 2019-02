Langläufer aus Österreich und Kasachstan gestehen Eigenblutdoping bei Ski-WM

Zwei österreichische und ein kasachischer Langläufer haben Eigenblutdoping gestanden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Donnerstag mit. Die drei Sportler waren am Vortag im Zuge einer Anti-Doping-Razzia gegen ein international agierendes Netzwerk bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld in Tirol festgenommen worden.