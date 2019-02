Rauchfreies Olympia: Zigarettenverbot bei den Sommerspielen in Tokio

Quelle: AFP Rauchfreies Olympia: Zigarettenverbot bei den Sommerspielen in Tokio (Symbolbild)

Das Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele 2020 in Tokio hat ein Zeichen für Gesundheit gesetzt: Die Verantwortlichen teilten am Donnerstag mit, dass das Rauchen an allen Austragungsorten olympischer Wettbewerbe verboten sein werde. Betroffen sind klassische Zigaretten wie auch ähnliche "Dampferzeuger".