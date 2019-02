Nach Skandal um Sängerin: Ukraine sagt ESC-Teilnahme ab

Quelle: www.globallookpress.com Nach Skandal um Sängerin: Ukraine sagt ESC-Teilnahme ab

Die Ukraine will dieses Jahr nicht am Eurovision Song Contest (ESC) teilnehmen und reagiert damit auf einen Skandal um die Gewinnerin des Vorentscheids. Das teilte die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt am Mittwoch in Kiew mit.