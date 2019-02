Farbig oder Mulatte? IMB unter Beschuss wegen rassistischer Fragen im Online-Bewerbungsbogen

Quelle: Reuters "Farbig oder Mulatte?" IMB unter Beschuss wegen rassistischer Fragen im Online-Bewerbungsbogen

Der US-amerikanische IT-Riese IBM hat sich mit einer anstoßerregenden Wortwahl auf seinem Karriereportal in die Nesseln gesetzt. Das Unternehmen bot seinen Praktikumsbewerbern an, ihre ethnische Zugehörigkeit in einem Personalbogen durch solche Auswahlwerte wie "gelb", "farbig" und "Mulatte" zu bestimmen. IMB entschuldigte sich für den Fauxpas und rechtfertigte die rassisch unsensiblen Bezeichnungen damit, dass sie aus auf andere Staaten zugeschnittenen Stellenausschreibungen übernommen wurden.