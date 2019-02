Russland: Drei Terrorverdächtige im Nordkaukasus getötet

Quelle: Sputnik Drei Terrorverdächtige im Süden Russlands getötet (Symbolbild)

In der Nacht zum Mittwoch wurden im Laufe eines Sondereinsatzes drei Mitglieder einer religiösen extremistischen Vereinigung in der nordkaukasischen Stadt Naltschik getötet. Sie sollen Terroranschläge in der Teilrepublik Kabardino-Balkarien geplant haben. Das teilte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf das Nationale Anti-Terror-Komitee Russlands (NAK) mit.