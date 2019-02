Moskauer Flughafen: Geschäftsflugzeug gerät in Schleudern, kommt fast unbeschadet von Landebahn ab

Ein Privatflugzeug ist am Moskauer Flughafen Scheremetjewo ins Schleudern geraten, umgedreht und dann von der Landebahn abgekommen. Der Zwischenfall ereignete sich am Dienstag. An Bord der privaten Gulfstream-Maschine, die aus der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku nach Moskau unterwegs war, waren drei Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder. Sie blieben unverletzt.