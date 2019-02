Nur 286 Gramm Geburtsgewicht: Kleinster Junge der Welt aus Krankenhaus in Tokyo entlassen

Quelle: AFP © AFP PHOTO / KEIO UNIVERSITY HOSPITAL Der kleinste Junge der Welt von 268 Gramm Geburtsgewicht gesund aus Krankenhaus in Tokio entlassen (Der bisher kleinste überlebende Frühchen-Junge mit 268 Gramm Geburtsgewicht nach seiner Geburt)

In Japan ist ein Junge, der bei seiner Frühgeburt nur 268 Gramm wog, am vergangenen Mittwoch nach Hause entlassen worden – nachdem er erfolgreich auf 3.268 Gramm Körpergewicht aufgepäppelt wurde. Das gibt Japan Times mit Verweis auf eine Meldung der Keio University in Tokio vom Dienstag bekannt. Dies ist ein Rekord für männliche Frühchen – und ist umso erstaunlicher, als gerade Jungen von einem Geburtsgewicht unter 300 Gramm deutlich schlechtere Überlebenschancen haben als Mädchen.